25 Сентября 2020
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Наталья Комарова, Сургут, Сургутнефтегаз, День нефтяника (2014) | Фото: правительство ХМАО

Нефтяная компания из Югры за несколько часов подорожала на 20%

На сегодняшний торгах на Московской бирже к 11.43 мск обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 21%. Стоимость ценных бумаг достигла максимума с 2016 г. Аналитики объясняют скачок новостями о создании "СНГ" дочерней компании, котрая будет инвестировать в ценные бумаги, передает корреспондент Накануне.RU.

Стоимость одной обыкновенной акции компании увеличилась до 37,295 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Рост котировок начался в пятницу, в итоге за три дня торгов акции нефтяной компании подорожали на 40,5%.

Поводом для роста стало сообщение, что "Сургутнефтегаз" создал дочернюю компанию "Регион", одним из видов деятельности которой указано вложения в ценные бумаги, поясняет аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"По рынку поползли предположения, что на инвестиции "Сургутнефтегаз" может направить часть валютной "кубышки". В том числе не исключено, что компания может выкупить свои акции, частично или полностью, и погасить их, чтобы не делиться с миноритарными акционерами дивидендами", - отметил он.

Есть вероятность, что за счет накопленного резерва будут покупаться и акции других компаний. На конец первого полугодия 2019 г. на счетах "СНГ" находилось порядка 3 трлн руб.

Отметим, что "Сургутнефтегаз" до сих пор оставил без комментариев создание новой компании.

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Нефтяная компания из Югры за несколько часов подорожала на 20%

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Теги: Сургутнефтегаз, Владимир Богданов, Регион, инвестиционная компания



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