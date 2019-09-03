Текслер и Михельсон открыли первый в России многотопливный автозаправочный комплекс

В Копейске сегодня открыли первый в России многотопливный автозаправочный комплекс. В церемонии открытия приняли участие глава Челябинской области Алексей Текслер и председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, передает корреспондент Накануне.RU.

Многотопливный автозаправочный комплекс открылся в рамках госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики". Это единственный в стране комплекс, на котором представлены все виды топлива: ДТ, АИ-92, АИ-95, сжиженные углеводородные газы, компримированный природный газ и сжиженный природный газ.

Челябинск был выбран площадкой для развития этого проекта "Новатэка" неслучайно. Ранее областным правительством было принято решение о переводе общественного городского транспорта на более экологичное топливо, в том числе КПГ и СПГ.

На данном автозаправочном комплексе есть возможность заправлять транспорт сжиженным природным газом. Это не только экологично, но и экономически выгодно – СПГ в пересчете на километраж примерно в два раза дешевле, чем дизельное топливо.

"Мы рассчитываем на то, что газомоторное топливо будет активно развиваться в нашем регионе, потому что это дешево и экологично. Мы уже на днях запустим в нашем областном центре новые автобусы, которые в том числе будут работать на СПГ. Использование газомоторного топлива в транспорте в несколько раз снижает выбросы вредных веществ, и для нового образа Челябинской области это принципиально важно. Будем активно внедрять газ в транспортной системе нашего региона", - подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

"Новатэк" в дальнейшем планирует открывать многотопливные автозаправочные комплексы на основных транспортных коридорах.

"Мы запустили два года назад крупнотоннажный проект на Ямале (18 млн тонн), в этом году запустили среднетоннажный (600 тысяч тонн годовой производительности) на Балтике, в Высоцке. В Челябинске запускаем мини-СПГ. Мы хотим участвовать во всей линейки применения СПГ. Во многих странах уже десятки тысяч машин работают на СПГ. Это первая многотопливная заправка, их будет много – от Челябинска до Санкт-Петербурга, чтобы обеспечивать заправку автотранспорта. Я считаю, что за этим большое будущее, это и экономия, и экология", - подчеркнул Леонид Михельсон.