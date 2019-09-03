Рада отменила депутатскую неприкосновенность

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
верховная рада украины (2007) | Фото: nbp-info.ru

Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Верховная рада проголосовала за изменение конституции Украины - лишение депутатов Рады неприкосновенности. "За" проголосовало намного больше, чем необходимое конституционное большинство, - 373 депутата из 404. Против была только фракция "Оппозиционной платформы", которая опасается, что их, как конкурентов "Слуги народа" в юго-восточных областях, будут преследовать первыми.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, 30 августа Рада приняла этот законопроект в первом чтении. При этом возникла интересная коллизия. Один и тот же законопроект не может приниматься в течение одной сессии Рады. Но поскольку формально осенняя сессия началась лишь в сентябре, то заседание Рады 30 августа не подпадает под это ограничение. Возможно, именно поэтому президент Владимир Зеленский и поторапливал Раду начать работу как можно раньше, чтобы побыстрее принять "рейтинговый" законопроект о лишении депутатской неприкосновенности.

Он снова прибыл в парламент и призвал проголосовать, заявив, что "снятия неприкосновенности хотят 90% украинцев".

Не упустил возможности похвалить себя и бывший президент, а ныне простой депутат Рады Петр Порошенко. Он сказал, что пять лет работал над этим и именно его законопроект ставится на голосование (законопроект был внесен им еще в 2017 году).

"Я всегда был сторонником отмены неприкосновенности. Фракция "Европейская солидарность" будет голосовать за этот законопроект, который был внесен мною", - заявил олигарх, которому ничто не мешало призвать депутатов прошлой Рады отменить неприкосновенность.

Некоторые депутаты заявили, что они поддерживают закон, но при его принятии нарушается регламент работы комитетов Рады, которые не могут работать между сессиями. А именно вывод профильного комитета был одним из оснований законности законопроекта. Следовательно, это может стать основанием для признания в будущем данного закона и изменения конституции неконституционным.

Таким образом, если Рада формально не приняла законопроект в течение одной сессии, то комитет Рады по правовой политике работал в межсессионный период. То есть из-за спешки и в силу политических соображений регламент все равно был нарушен. Напомним, что об отмене депутатской неприкосновенности на Украине говорили более 20 лет.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский также планирует сократить число депутатов Рады до 300.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Верховная рада, депутат, неприкосновенность, конституция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети