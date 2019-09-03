Рада отменила депутатскую неприкосновенность

Верховная рада проголосовала за изменение конституции Украины - лишение депутатов Рады неприкосновенности. "За" проголосовало намного больше, чем необходимое конституционное большинство, - 373 депутата из 404. Против была только фракция "Оппозиционной платформы", которая опасается, что их, как конкурентов "Слуги народа" в юго-восточных областях, будут преследовать первыми.

Как сообщало Накануне.RU, 30 августа Рада приняла этот законопроект в первом чтении. При этом возникла интересная коллизия. Один и тот же законопроект не может приниматься в течение одной сессии Рады. Но поскольку формально осенняя сессия началась лишь в сентябре, то заседание Рады 30 августа не подпадает под это ограничение. Возможно, именно поэтому президент Владимир Зеленский и поторапливал Раду начать работу как можно раньше, чтобы побыстрее принять "рейтинговый" законопроект о лишении депутатской неприкосновенности.

Он снова прибыл в парламент и призвал проголосовать, заявив, что "снятия неприкосновенности хотят 90% украинцев".

Не упустил возможности похвалить себя и бывший президент, а ныне простой депутат Рады Петр Порошенко. Он сказал, что пять лет работал над этим и именно его законопроект ставится на голосование (законопроект был внесен им еще в 2017 году).

"Я всегда был сторонником отмены неприкосновенности. Фракция "Европейская солидарность" будет голосовать за этот законопроект, который был внесен мною", - заявил олигарх, которому ничто не мешало призвать депутатов прошлой Рады отменить неприкосновенность.

Некоторые депутаты заявили, что они поддерживают закон, но при его принятии нарушается регламент работы комитетов Рады, которые не могут работать между сессиями. А именно вывод профильного комитета был одним из оснований законности законопроекта. Следовательно, это может стать основанием для признания в будущем данного закона и изменения конституции неконституционным.

Таким образом, если Рада формально не приняла законопроект в течение одной сессии, то комитет Рады по правовой политике работал в межсессионный период. То есть из-за спешки и в силу политических соображений регламент все равно был нарушен. Напомним, что об отмене депутатской неприкосновенности на Украине говорили более 20 лет.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский также планирует сократить число депутатов Рады до 300.