МЧС заявило о росте числа пожаров в школах за последние пять лет

В МЧС РФ заявили о росте числа пожаров в школах и других образовательных учреждениях на 20% с 2014 года.

С начала 2019 года произошло уже 180 пожаров, отметил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Среди причин - электротехнические, строительно-монтажные работы и поджоги, сообщает РИА Новости.

Напомним, минувшим летом в Екатеринбурге дважды горели школы – одна бывшая, вторая – закрытая на реконструкцию.

Горел строительный мусор, пострадавших в пожарах не было.