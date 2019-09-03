В Перми наградили школьника, спасшего тонущего ребенка в Турции

Ученик пермской среднеобразовательной школы №114 в Турции спас тонущего четырехлетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе детского бизнес-омбудсмена.

Инцидент произошел еще 20 июля. Школьник отдыхал вместе с родителями и младшим братом. Когда они находились всей семьей на пляже он заметил, что четырехлетний мальчик, недавно вошедший в воду, начал захлебываться и тонуть. Школьник бросился ему на помощь, доплыл и вытащил на берег.

Юного героя 2 сентября детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова наградила благодарственным письмом Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае за спасение ребенка, находящегося в ситуации, угрожающей жизнь и здоровью.