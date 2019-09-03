На Антипинском НПЗ введено наблюдение

Арбитражный суд ввел наблюдение на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Решение вынесено сегодня в рамках рассмотрения иска предприятия о самобанкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее суд апелляционной инстанции по жалобе "Трансойла" вынес решение об оставлении заявления АНПЗ о признании его несостоятельным без рассмотрения. Однако в дело вступили другие кредиторы, которые потнребовали введения наблюдения на предприятии.

В частности этого потребовала компания "РискИнвест", "СБК". В деле участвуют "Промсвязьбанк", Московский кредитный банк, Абсолют банк.

Напомним, Активы АНПЗ находятся в залоге у Сбербанка, который стал одним из основных владельцев тюменского предприятия: 80% АНПЗ принадлежит СП госбанка и азербайджанской SOCAR. К заводу подали иски предприятия группы "Новый поток", в которую входил АНПЗ.