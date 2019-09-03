Отопительный сезон в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле стартует в середине сентября

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о начале отопительного сезона 2019-2020 годов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

В соответствии с документом, руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций поручено с 16 сентября приступить к заполнению систем теплоснабжения. Делаться это будет в соответствии с очередностью по зонам подключения согласно условиям заключенных договоров, при наличии актов готовности и письменных заявок с обязательной промывкой трубопроводов теплосетей и систем отопления.

По всем вопросам подключения тепла в жилом фонде и соцобъектах горожане могут обращаться по телефонам горячей линии в МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба администрации города Нижний Тагил": 25-78-83 и 25-78-92.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отопление могут включить уже 15 сентября. В первую очередь его дадут в социальных объектах - школах, детсадах и больницах. Однако глава города Александр Высокинский постановления пока не подписывал.