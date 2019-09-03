Мост в Филькино восстановлен, но проблемы остались

Мост через реку Каква, разделяющую села Филькино на Среднем Урале, удалось восстановить в короткие сроки, однако ситуация с ним – лишь вершина айсберга проблем. В часть села фактически не могут добраться пожарные или "скорая помощь", жители опасаются ходить по наспех отремонтированному мосту, а строительства капитального сооружения ждать не приходится. Подробности – в материале Накануне.RU.

Как рассказала местная жительница Анастасия Пристав, раньше здесь около тридцати лет стоял автомобильный мост, который разрушился в 2017 г. после того, как туда по ошибке заехал грузовик. Из остатков автомоста сделали пешеходный, но в следующем году обвалился и он. Тогда мост обещали починить, но позже попросту сняли с баланса.

Летом жители сами собрали десять тысяч рублей на временный мост. Однако он стал рушиться после того, как администрация решила пересыпать реку шлаком, чтобы сделать дорогу для техники. Тогда-то чиновники и наняли фирму, которая быстро навела нынешний понтонный мост, однако он продержался всего два дня – с 31 августа по 2 сентября.

Изначально власти обещали до 1 сентября построить мост 1,5 шириной и высотой 5 м на двутавровых балках. Однако теперь жителям предлагают довольствоваться понтонным шириной всего в 1 метр. Хотя администрация заявляет о безопасности моста, у селян возникли в этом закономерные сомнения.

О строительстве капитального моста теперь речи не идёт, а из-за насыпи продолжает размываться берег. В итоге, когда уровень воды в реке спадёт, насыпь планируют убрать.

Жители Филькино по-прежнему фактически лишены доступа "скорой помощи", пожарных и других служб. "Зимой чистят дорогу через лес болота там по ней только по пропуску проехать можно через другой поселок. И то только дрова можно привезти, только на грузовых проехать если пропуск на машину заранее сделать, а легковушке там не проехать. Нам зимой по этому зимнику пешком предлогали ходить с детьми в школу садик и на работу, что это единственный безопасный путь. В лесу лисы, волки ходят и идти по нему часа три до другого поселка а там с двумя пересадками на автобусе до Филькино", – рассказала Анастасия Пристав.

Глава Серова Василий Сизиков на встрече с жителями мотивировал это тем, что капитальное строительство здесь невозможно, поскольку этот район находится в зоне затопления.

Однако по словам местных жителей, ранее автомобильный мост ремонтировали из бюджета, и оформляли документы на дома и прописку в них. Запреты начались только с прошлого года.