25 Сентября 2020
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Экономика В России
двигатель SaM146 ОДК Суперджет SSJ-100 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Подарочек Ростеху: правительство выделит 4 миллиарда на создание оборотного склада запчастей "Суперджета"

4 млрд руб. будет выделено из резервного фонда правительством России на формирование оборотного склада запчастей для самолетов SSJ-100.
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Главной проблемой эксплуатации "Суперджетов" перевозчики и эксперты уже давно называют отсутствие отлаженного механизма снабжения запчастями и техобслуживания. Многие авиакомпании неоднократно жаловались на большой простой SSJ-100 в отсутствие необходимых запчастей. Кроме того, есть претензии у перевозчиков к двигателям, которые приходится менять и ремонтировать значительно раньше, чем они вырабатывают свой ресурс.

"В целях реализации программы развития семейства самолетов "Сухой Суперджет 100" выделить в 2019 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 992 311,8 тысячи рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета изготовителям воздушных судов", - говорится в соответствующем распоряжении.

Цель этой субсидии - "финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа, имея в виду формирование оборотного склада в размере не менее 700 компонентов и обеспечение внедрения 64 сервисных бюллетеней".

Минпромторгу поручено проконтролировать целевое и эффективное использование средств с представлением доклада до 1 февраля 2020 года, передает РИА Новости.

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Подарочек Ростеху: правительство выделит 4 миллиарда на создание оборотного склада запчастей "Суперджета"

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Теги: суперджет, запчасти, сервисное обслуживание, субсидии



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