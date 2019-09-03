В Екатеринбурге вернули горячую воду в "городок чекистов"

В Екатеринбурге восстановили горячее водоснабжение в "городке чекистов".

Напомним, ранее отсутствием воды в Кировском районе заинтересовалась прокуратура. Главе Екатеринбурга Александру Высокинскому было внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, специалисты АО "ЕТК" полностью восстановили горячее водоснабжение жилых домов в "городке чекистов". По данным заместителя главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко, причиной отключения стало повреждение бесхозяйного участка теплосети.

Как добавили в администрации, сейчас городские власти начали процедуру принятия бесхозяйного участка в муниципальную собственность.