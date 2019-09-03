В Перми во время капитального ремонта дома обнаружили сквозные трещины

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Комсомольский проспект 31а (2019) | Фото: domofoto.ru

В Перми во время капитального ремонта дома обнаружили сквозные трещины

Во время выполнения работ по капитальному ремонту фасада в доме по адресу Комсомольский проспект 31а подрядчик якобы обнаружил сквозные трещины в кирпичной кладке первого этажа. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуацию с домом обсудили на выездном совещании с участием представителей мэрии Перми и администрации Ленинского района, управляющей компании Фонда капремонта, подрядной и проектной организаций и краевого МЧС. Согласно данным УК, дом был построен в 1957 г.

Сообщается, что вопрос по дальнейшему проведению капремонта будет обсуждаться в администрации Ленинского района.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми во время капитального ремонта дома обнаружили сквозные трещины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Верхнекампроект, дом, трещины



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.12.2019 08:26 Мск В Перми до конца года укрепят стены треснувшего дома на Компроссе
Ранее 31.10.2019 09:30 Мск Фонд капитального ремонта Прикамья не смог признать "Верхнекампроект" недобросовестным подрядчиком
Ранее 03.10.2019 15:37 Мск В Перми выбран подрядчик для обследования треснувшего дома на Компроссе
Ранее 26.09.2019 13:04 Мск Пермяки бьют тревогу: в треснувшем доме на Компроссе маячки пришли в движение
Ранее 19.09.2019 09:59 Мск Следственный комитет начал проверку фонда капитального ремонта Прикамья
Ранее 13.09.2019 12:59 Мск Фонд капитального ремонта Прикамья обвинил во лжи проектную организацию из-за треснувшего дома
Ранее 12.09.2019 08:27 Мск Компания "Верхнекампроект" оспаривает расторжение договоров с Фондом капремонта Прикамья и обратилась в СК
Ранее 10.09.2019 12:48 Мск Фонд капитального ремонта Прикамья потребует признания "Верхнекампроект" недобросовестным поставщиком
Ранее 03.09.2019 15:48 Мск Расселения не требуется: в мэрии Перми прокомментировали ситуацию с треснувшим домом

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети