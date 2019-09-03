В Перми во время капитального ремонта дома обнаружили сквозные трещины

Во время выполнения работ по капитальному ремонту фасада в доме по адресу Комсомольский проспект 31а подрядчик якобы обнаружил сквозные трещины в кирпичной кладке первого этажа. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуацию с домом обсудили на выездном совещании с участием представителей мэрии Перми и администрации Ленинского района, управляющей компании Фонда капремонта, подрядной и проектной организаций и краевого МЧС. Согласно данным УК, дом был построен в 1957 г.

Сообщается, что вопрос по дальнейшему проведению капремонта будет обсуждаться в администрации Ленинского района.