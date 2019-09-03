Опубликовано видео, сделанное внутри "глаза" урагана Дориан

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало в соцсетях видео пролета на самолете сквозь "глаз" урагана Дориан. Впечатляющие кадры из самого центра шторма сделаны были день назад –тогда уровень опасности Дориана подняли до максимального – пятого (он же катастрофический).