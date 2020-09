Опубликовано видео, сделанное внутри "глаза" урагана Дориан

В центре урагана стоит ясная погода и почти полный штиль. Его окружают плотные, словно стены, тучи.

Ураган Дориан, прошедший по Багамским островам и сейчас приблизившийся к юго-восточным штатам США, уже унес жизни по крайней мере пяти человек, а также нанес серьезный экономический урон.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb