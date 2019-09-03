25 Сентября 2020
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Общество За рубежом
ураган Дориан (2019) | Фото:Роскосмос

Опубликовано видео, сделанное внутри "глаза" урагана Дориан

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало в соцсетях видео пролета на самолете сквозь "глаз" урагана Дориан. Впечатляющие кадры из самого центра шторма сделаны были день назад –тогда уровень опасности Дориана подняли до максимального – пятого (он же катастрофический).
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В центре урагана стоит ясная погода и почти полный штиль. Его окружают плотные, словно стены, тучи.

Ураган Дориан, прошедший по Багамским островам и сейчас приблизившийся к юго-восточным штатам США, уже унес жизни по крайней мере пяти человек, а также нанес серьезный экономический урон.

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Опубликовано видео, сделанное внутри "глаза" урагана Дориан

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Теги: ураган дориан, глаз урагана, штиль



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