Опубликовано видео, сделанное внутри "глаза" урагана Дориан
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало в соцсетях видео пролета на самолете сквозь "глаз" урагана Дориан. Впечатляющие кадры из самого центра шторма сделаны были день назад –тогда уровень опасности Дориана подняли до максимального – пятого (он же катастрофический).
В центре урагана стоит ясная погода и почти полный штиль. Его окружают плотные, словно стены, тучи.
Ураган Дориан, прошедший по Багамским островам и сейчас приблизившийся к юго-восточным штатам США, уже унес жизни по крайней мере пяти человек, а также нанес серьезный экономический урон.
INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) 2 сентября 2019 г.