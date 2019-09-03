Рабочая группа приняла к сведению исключение сквера Екатеринбурга из списка возможных площадок под храм

Члены рабочей группы по выбору места под строительство храма святой Екатерины в гордуме Екатеринбурга приняли к сведению позицию депутата Александра Колесникова о "незаконности голосования за исключение сквера у Театра драмы из списка возможных площадок для строительства храма святой Екатерины", передает корреспондент Накануне.RU.

Второй вопрос заседания рабочей группы о строительстве храма касался обращения депутата, члена группы Александра Колесникова о признании голосования за исключение из перечня площадок сквера у Театра драмы для строительства собора недействительным. Народный избранник заявил о том, что Илья Захаров не мог принимать участие в спорном голосовании. Коллеги Колесникова отметили, что юридических оснований для требований депутата нет.

В итоге члены группы 22 голосами "за" приняли к сведению позицию Колесникова.

Напомним, сегодня рабочая группа выбрала три площадки для опроса по месту размещения храма святой Екатерины вместо сквера у Театра драмы, где в мае прошли массовые протесты горожан. Сам опрос пройдет в середине октября.