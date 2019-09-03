В России разрабатывают сразу две версии пилотируемого корабля "Федерация"

В России разрабатывается сразу две версии пилотируемого корабля "Федерация".

Одна их них будет околоземной, а вторая – окололунной. Как передает ТАСС, это следует из материалов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Вариант корабля, который будут запускать к МКС, сможет находиться в составе орбитальной станции в течение 365 суток, лунная версия – 180 суток.

Разница стартовой массы у кораблей будет составлять 5,6 т. У окололунной версии этот параметр достигнет 20 т, у околоземной – 14,4 т.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль "Федерация" с 2009 года. Планируется, что он придет на смену кораблям "Союз" и автоматическим грузовым кораблям "Прогресс" и будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне.

В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд рублей.

Напомним, ранее спорное высказывание главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вызвало бурное обсуждение в Сети. Он заявил, что один из приоритетных космических проектов России – пилотируемый космический корабль "Федерация – должен сменить название.