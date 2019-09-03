Опрос по выбору места под храм в Екатеринбурге пройдет 12-13 октября

Предварительный опрос по площадкам под храм святой Екатерины пройдет 12-13 октября. Об этом по итогам заседания рабочей группы рассказал журналистам спикер думы Игорь Володин, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 24 сентября утвердят бюллетень для опроса. Депутаты решили, что в список войдут три площадки: на Плотинке городского пруда на месте бывшего приборостроительного завода на улице Горького, пустырь на улице Фурманова и участок за Макаровским мостом на улице Челюскинцев.

Опрос понадобился после майских массовых протестов горожан против строительства храма в сквере у Театра драмы.