Екатеринбургский игумен: С чего это какая-то рабочая группа указывает нам, где строить храм?

Церковь строит храмы, потому что Конституция разрешает верить и строить храмы, считает игумен Вениамин (Райников). Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на сегодняшнем заседании рабочей группы по выбору места под строительство храма святой Екатерины в гордуме Екатеринбурга.

"Мы строим, потому что можем. Нам не нужно разрешение рабочей группы. С чего это какая-то рабочая группа указывает нам, где строить храм? Горожане могут распоряжаться общим имуществом. Если они не хотят - хорошо. "Парки и скверы" показали, что причина протеста - в том, что это общественное место, теперь им надо уже показывать документы. Неясна легитимность "Парков и скверов". Как только стало ясно, что храма в сквере не будет, они должны были самораспуститься", - заявил игумен.

"Не нуждаемся в подтверждении позиции на рабочей группе", - добавил он.

Однако отец Максим Меняйло высказался за опрос - по его словам, люди могут высказаться за храм, и он несогласен с Вениамином, который упрекнул рабочую группу в нелегитимности. "Опрос сделает решение вопроса о храме общегородским и создаст прецедент", - отметил он.

Напомним, сегодня рабочая группа выбрала три площадки для опроса по месту размещения храма святой Екатерины вместо сквера у Театра драмы, где в мае прошли массовые протесты горожан.