25 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Акция Свеча памяти, свечки, свечи (2014) | Фото: Единая Россия

В Югре проходят мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Сегодня в Югре проходят общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Информация о мероприятиях размещена на портале открытого правительства Югры - "Открытый регион - Югра", передает корреспондент Накануне.RU.

В Сургуте в 11.00 состоялся митинг, на котором собравшиеся у памятника "Воинам - интернационалистам" почтили память погибших от действий террористов. В школах и детских садах города в течение всего дня пройдут памятные линейки, конкурс листовок "Терроризм! Угроза обществу", тематические выставки и родительские собрания.

В окружной столице, в полдень прошла мемориальная акция "Свеча памяти". На центральной площади Ханты-Мансийска школьники и студенты свечами выложили на асфальте слова "Нет террору" и минутой молчания вспомнили о погибших во время терактов мирных жителей и сотрудников силовых структур, исполнявших свой служебный долг.

В Когалыме, в 15.00 сегодня пройдет беседа-рассуждение с молодежью города на тему "Будущее без терроризма". В Центральной городской библиотеке приглашенные эксперты познакомят школьников и студентов Когалыма с понятиями "терроризм" и "экстремизм", расскажут о возможных последствиях данных опасных явлений, обсудят правила поведения в случае обнаружения признаков экстремизма и возникновения террористической угрозы, а также дадут советы о том, как не стать жертвой террористических атак.

"Важно помнить, что терроризм подстерегает нас везде, любой человек может стать его жертвой, но, несмотря ни на что, объединившись, мы можем ему противостоять. С терроризмом следует не только бороться, но и предупреждать его проявления", - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В школах Нижневартовска под слоганом "Мы за мир! Мы против террора" стартует неделя солидарности в борьбе с терроризмом. До конца сентября во всех культурных и спортивных учреждениях города будут проходить уроки обучения правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Добавим, что подобные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах автономного округа. В России День солидарности в борьбе с терроризмом связан с трагедией, которая произошла в 2004 г. в школе Беслана. Напомним, с 1 по 3 сентября 2004 г. в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном – женщины и дети.

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В Югре проходят мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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Теги: День солидарности в борьбе с терроризмом, теракт



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