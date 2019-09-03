25 Сентября 2020
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Сургут, городская клиническая поликлиника № 4 (2018) | Фото: Накануне.RU

Тюменские врачи удалили ребенку опухоль с зубами внутри

Детские хирурги тюменской ОКБ №2 провели операцию по удалению крупной опухоли у 10-летней девочки. Внутри новообразования врачи обнаружили зубы и волосы.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте здравоохранения, за помощью обратились родители девочки, так как у ребенка болел живот. УЗИ органов малого таза показало 20 сантиметровое новообразование в области яичника. Девочку госпитализировали и провели обследование с участием эндокринолога, онколога, гинеколога.

Врачи исключили онкологию и решили удалять опухоль из-за её больших размеров. "В ходе лапаротомической операции из брюшной полости пациентки хирурги извлекли тератому - доброкачественную опухоль - весом более 2 килограммов. Кроме жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов", - сообщили в депздраве.

Врач детский хирург Татьяна Сергиенко отметила, что с такой большой тератомой хирурги в своей практике столкнулись впервые. "Во время самого вмешательства были предельно осторожны, чтобы, отделяя опухоль, не повредить оболочку самой тератомы и кровеносные сосуды во избежание кровотечения", - рассказала она.

Операция прошла успешно, ребёнок в удовлетворительном состоянии выписан из стационара под амбулаторное наблюдение.

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Тюменские врачи удалили ребенку опухоль с зубами внутри

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Теги: опухоль, ОКБ 2, операция



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