Источник опроверг переход главы свердловского УФСБ в "Росатом"

Информация о грядущем назначении начальника свердловского УФСБ генерал-лейтенанта Александра Вяткина в "Росатом" не соответствует действительности. Об этом сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о грядущем уходе Вяткина из УФСБ в течение ближайших недель. При этом будто бы Вяткин планирует трудоустроиться в службу безопасности госкорпорации "Росатом". "Считается, что Вяткина на Урал в свое время перевели по протекции мэра Москвы Сергея Собянина в поддержку еще одному тюменцу, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Вяткин долгое время обеспечивал Собянину в Тюменской области силовое прикрытие", - пишет канал "КОП".

Однако источник Накануне.RU назвал это "вбросом". 62-летний Вяткин возглавляет свердловское УФСБ с 7 ноября 2012 г. Руководитель продлил свой контракт на посту в апреле 2019 г.