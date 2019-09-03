25 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
вяткин александр петрович начальник управления фсб рф по свердловской области (2015) | Фото: Накануне.ru

Источник опроверг переход главы свердловского УФСБ в "Росатом"

Информация о грядущем назначении начальника свердловского УФСБ генерал-лейтенанта Александра Вяткина в "Росатом" не соответствует действительности. Об этом сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о грядущем уходе Вяткина из УФСБ в течение ближайших недель. При этом будто бы Вяткин планирует трудоустроиться в службу безопасности госкорпорации "Росатом". "Считается, что Вяткина на Урал в свое время перевели по протекции мэра Москвы Сергея Собянина в поддержку еще одному тюменцу, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Вяткин долгое время обеспечивал Собянину в Тюменской области силовое прикрытие", - пишет канал "КОП".

Однако источник Накануне.RU назвал это "вбросом". 62-летний Вяткин возглавляет свердловское УФСБ с 7 ноября 2012 г. Руководитель продлил свой контракт на посту в апреле 2019 г.

вяткин александр петрович начальник управления фсб рф по свердловской области(2015)|Фото: Накануне.ru

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Источник опроверг переход главы свердловского УФСБ в "Росатом"

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Теги: Александр Вяткин, УФСБ, росатом, вяткин в росатом



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