В Екатеринбурге выбрали три площадки под храм вместо сквера у Драмтеатра

Рабочая группа в Екатеринбурге выбрала три площадки для опроса по размещению храма святой Екатерины вместо сквера у Театра драмы, где в мае прошли массовые протесты горожан.

Как передает корреспондент Накануне.RU, с момента предыдущего заседания сохранились площадки на Плотинке городского пруда на месте бывшего приборостроительного завода на улице Горького и пустырь на улице Фурманова. При этом была исключена площадка на улице Декабристов на месте снесенной телебашни, где УГМК активно возводит ледовую арену. Вместо нее в список решили добавить участок за Макаровским мостом.

Сначала при голосовании за итоговый список высказались 11 депутатов, против - 10, и решение не прошло. Депутат Константин Киселев отметил, что диалог о площадках может привести к тому, что появятся четвертая площадка и другие. "Есть площадка за Макаровским мостом. Мы не против, но действительно ли не будет затронута береговая линия? Мы должны понимать, за что голосуем. Этого сейчас мы не знаем и не видим. Предлагаю принять без голосования, что площадка под ледовой ареной не появится в списке. Предлагаю не включать ни одну площадку без всех документов и результатов переговоров", - сказал Киселев.

Глава города Александр Высокинский отметил, что решение сегодняшнего заседания рабочей группы нужно для того, чтобы продолжить работу по опросу. "Принимаем три площадки за основу, работаем дальше. Решение по ледовой арене, документы есть, там идут свои процессы. Нет площадки и нет, что за нее голосовать? Взять третью площадку, по ним двигаться", - сказал Высокинский.

После депутаты начали голосовать отдельно по участкам. В итоге 17 голосами они исключили площадку под бывшей телебашней, а следующим отдельным голосованием включили в список площадку возле Макаровского моста.

Бюллетень для голосования должны утвердить 24 сентября. Ожидается, что опрос состоится 12-13 октября.

Ранее Накануне.RU сообщало о том, что уже появился проект строительства храма на площадке вместо бывшего приборостроительного завода.