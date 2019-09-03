5 лет колонии за твит. Блогера отправили в колонию за "призывы убивать детей силовиков"

Блогер Владислав Синица осужден к пяти годам колонии общего режима за "призывы убивать детей силовиков". Сообщение блогера в Twitter расценили как "экстремизм".

Напомним, 31 июля, мужчина под ником "Макс Стеклов" опубликовал пост с призывом к "противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". А точнее: к убийству детей, и отправке их родителям дисков "со снафф-видео" [видеозаписями реальных убийств - примеч. ред].

Блогера, настоящее имя которого Владислав Синица, взяли под арест до 3 октября. Ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенном публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", с угрозой применения насилия.

Суд согласился, что текст, написанный 30-летним жителем Люберец, кто-то мог воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении незаконных акций в Москве. Синица вину не признал и заявил, что его слова вырваны из контекста.

Ранее Следственный комитет сообщал, что, по мнению следователей, умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей. В доме блогера проведен обыск, изъята техника, в том числе компьютер и мобильные телефоны.

В Росгвардии ранее заявили, что заявления о намерении вычислять личности сотрудников ведомства и угрожать их семьям - это настоящая провокация. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин считает, что ситуация станет уроком для остальных провокаторов, которые должны понимать, что ответят по закону за аналогичные высказывания в Сети.