Запад хочет от Зеленского зачистки старых олигархических элит, - экс-глава МВД Украины

Запад требует от украинского президента Владимира Зеленского зачистить старые олигархические элиты и поставить совершенно новых людей, которыми будет легче управлять. Об этом написал в Facebook бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко.

Он отмечает, что уже при Леониде Кучме олигархи окончательно сформировали управленческую структуру Украины, а все политики так или иначе подчинялись им. Виктор Янукович вначале попытался их отодвинуть, но быстро остановился. И сейчас США требуют от Зеленского именно этого, поскольку олигархи имеют на Украине свои сферы влияния и мешают напрямую управлять страной.

"Именно поэтому они настойчиво предлагают Зеленскому, опираясь на существенную электоральную поддержку, разорвать связь политиков с олигархами, а для этого нужно фактически уничтожить все старые партийные проекты, завести в депутатский корпус и все ветви власти новых людей, никак не связанных и ничем не обязанных местным олигархам. Иными словами, разорвать преемственность украинской политической системы", - пишет Захарченко.

Цель проста - все лакомые куски украинской экономики должны быть переданы во владение транснациональным корпорациям.

"Такие знаковые фигуры мировой политики, как [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и [советник президента США Джон] Болтон, настоятельно подталкивают Зеленского к кардинальной смене вектора управления страной, обещая в таком случае всяческую поддержку и покровительство", - подчеркивает Захарченко.

Интересно, что Накануне.RU писало об этом еще накануне первого тура выборов президента Украины. Историк Андрей Фурсов также отмечал, что перед Зеленским поставлена задача показать всем постсоветским странам, "как выкорчевываются олигархи", чтобы провоцировать перевороты для привода к власти молодых американских марионеток, противостоящих местным олигархам и подчиняющихся зарубежным.