В Зауралье на митинге народ возмутился тем, что Шумков до сих пор не обозначил свое мнение по вопросу добычи урана в регионе

В городе Шумиха Курганской области на митинге, где население в очередной раз выступило против добычи урана в регионе, люди возмутились позицией врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие прошло 2 сентября, на него пришли около 70 человек.

Люди потребовали отменить решение Шумихинского районного суда и признать протокол общественных слушаний, организованных районной администрацией и АО"Далур" недействительным. Основные требования митингующих прежние - проведение референдума Курганской области по вопросу добычи урана в месторождениях Добровольное и Хохловское и остановка добычи до оглашения его результата.

Активисты также сообщили Накануне.RU, что глава Шумихи лично пытался сорвать митинг, лишив возможности подключить звукоусиливающую аппаратуру.

Стоит отметить, что Вадим Шумков умудряется уже год отмалчиваться по столь серьезному вопросу и до сих пор никак не обозначил позицию.

Ситуация вокруг добычи урана в Курганской области на протяжении последних нескольких лет остается скандальной – некоторые утверждают, что такие работы приведут Зауралье к экологической катастрофе, которая выразится в радиационном заражении территорий через воду в реке Тобол. Якобы угрозу представляет разработка Добровольного месторождения в Звериноголовском районе – пока там не идет никакой добычи, процесс находится лишь в стадии "прощупывания почвы". Активисты движения "Курган-Антиуран" подают иски в суды и пытаются остановить разработку.