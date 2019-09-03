25 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Вячеслав Жилин, глава Златоуста (2012) | Фото: zlatoust.info

Депутаты приняли отставку главы Златоуста Вячеслава Жилина

Депутаты единогласно приняли отставку главы Златоуста Вячеслава Жилина. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городского собрания депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, накануне Вячеслав Жилин написал заявление об отставке. Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в Златоусте.

И.о. главы города назначен председатель собрания депутатов Алексей Карюков. Нового руководителя муниципалитета должны выбрать не позднее чем через шесть месяцев.

Напомним, в ходе визита в Златоуст 26 августа врио губернатора Алексей Текслер рассказал собравшимся жителям города, что предлагал главе – Вячеславу Жилину – уйти в отставку, но последний отказался. Тогда он предложил провести всенародный опрос о доверии главе Златоуста 8 сентября.

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Депутаты приняли отставку главы Златоуста Вячеслава Жилина

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Теги: глава Златоуста, Вячеслав Жилин, отставка, Алексей Текслер.



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