Московское метро перейдет на круглосуточный режим работы

В ночь на 8 сентября метро Москвы будет работать круглосуточно. Это связано с предстоящим Днем города.

Соответствующая информация появилась на плакатах на разных станциях подземки: сообщается, что метро и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь с 7 на 8 сентября. Однако официального подтверждения от метрополитена пока не поступало.

Как напоминает Infox.ru, Москва отметит 872-й день рождения в ближайшие выходные. Праздник продлится два дня, 7 и 8 сентября.

Как сообщало Накануне.RU, недавно власти Екатеринбурга задумались о возвращении оплаты за проезд в метро в единый проездной билет. Уже создана рабочая группа.