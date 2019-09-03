В Москве арестована новая фигурантка дела Абызова

В Воронежской области задержали гражданку Украины Инну Пикалову, которая может оказаться ключевым фигурантом в деле бывшего министра Михаила Абызова, пишет "Коммерсантъ".

Басманный суд Москвы арестовал Пикалову до 1 ноября. Ей было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По информации газеты, Следственный комитет интересует период 2012–2013 гг., когда обвиняемая была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле офшорной компании Blacksiris Trading Limited.

В СКР полагают, что этот офшор находился под контролем Абызова и использовался им для сделок криминального характера.

В 2013 г. находившиеся под контролем бывшего министра Сибирская энергетическая компания и "Региональные электрические сети" (СИБЭКО и РЭС) купили акции четырех фирм, стоимость которых была сильно завышена. Денежные средства в размере 4 млрд руб. были перечислены на счета Blacksiris.

Ранее Абызова обвинили в незаконном получении 32 млрд рублей по новому делу. О нем стало известно 27 августа. Сообщалось, что дело уже соединили в одно производство с первоначально возбужденным уголовным делом.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд руб.

Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Ранее адвокаты предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Абызов не сотрудничает со следствием и отказался от дачи показаний. По делу Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд руб.