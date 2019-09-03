25 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
группа, концерт (2019) | Фото:YouTube

Южноуральцы возмущены выступлением песни "Рюмка водки на столе" на День знаний

В поселке Новосинеглазово на Южном Урале в День знаний местная группа исполнила песню "Рюмка водки на столе", об этом в YouTube сообщил пользователь "Поселок Новосинеглазово".

Все бы ничего, но зрителями концерта стали... маленькие дети, школьники начальных и средних классов, которые первый раз в этом году пришли на уроки.

Такой репертуар группы раскритиковали пользователи социальных сетей.

Илья написал: "На организаторов нужно подавать в суд за пропаганду алкоголизма детям".

По мнению другого пользователя Макса, в Челябинске настолько суровые дети, что вместо колыбельной на ночь мамы и бабушки своим детям и внукам исполняют песни Лепса и "Бутырку".

А Александр написал: "Ничего ничего, это поколение ещё покажет результаты вашего современного воспитания, с рюмкой водки на столе в день знаний и переодевалками на 9 мая".

В департаменте образования и науки Челябинской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, им направлен официальный запрос.

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Южноуральцы возмущены выступлением песни "Рюмка водки на столе" на День знаний

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Теги: Новосинеглазово, Рюмка водки на столе, песни, концерт, День знаний, школьники



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