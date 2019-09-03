Пермское предприятие "Ростеха" задолжало бюджету 105 миллионов

Научно-исследовательский институт полимерных материалов (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех) задолжал налоговой службе 105 млн руб. Добровольно долг предприятие не гасило, делу подключились приставы.

Как сообщили Накануне.RU в управлении федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, взыскать деньги с предприятия возможно было лишь через арест дебиторской задолженности. После вся сумма долга была взыскана и перечислена в бюджет.

НИИ ПМ - одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России в области разработки перспективных образцов порохов, твёрдых ракетных топлив, малогазовых и воспламенительных составов и зарядов на их основе, технологических процессов их изготовления для образцов вооружения и военной техники.