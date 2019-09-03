25 Сентября 2020
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Экономика В России
Владивосток аэропорт (2019) | Фото:vvo.aero

Российские аэропорты обслужили за семь месяцев более 123 миллионов пассажиров

Объем перевозок в российских аэропортах за семь месяцев 2019 года составил 123,9 млн пассажиров (регулярные и чартерные рейсы). Непосредственно в июле пассажиропоток составит 24,4 млн человек, из них 16 млн – пассажиры внутрироссийских рейсов, говорится в статистической сводке на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
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Первый самолет в "Гагарине" проходит через традиционную приветственную "арку".

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Российские аэропорты обслужили за семь месяцев более 123 миллионов пассажиров

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Теги: аэропорт, пассажиропоток, обслуживание, росавиация



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