Российские аэропорты обслужили за семь месяцев более 123 миллионов пассажиров

Объем перевозок в российских аэропортах за семь месяцев 2019 года составил 123,9 млн пассажиров (регулярные и чартерные рейсы). Непосредственно в июле пассажиропоток составит 24,4 млн человек, из них 16 млн – пассажиры внутрироссийских рейсов, говорится в статистической сводке на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

В августе в России открылся один новый международный аэропорт – "Гагарин" в Саратове. Также планировалось, что 1 сентября в московском аэропорту Шереметьево откроется третья взлетно-посадочная полоса, но ее запуск уже не в первый раз перенесли.

Первый самолет в "Гагарине" проходит через традиционную приветственную "арку".