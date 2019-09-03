25 Сентября 2020
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танк, армия, вооруженные силы РФ (2015) | Фото:

В Забайкалье в заглохшем под водой танке погиб инструктор

В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), он находился на службе по контракту.

У танкового полка проходили подводные вождения, один из танков заглох под водой.

Обучаемый водитель-механик смог выбраться из машины. Инструктор боролся за живучесть танка и погиб, передает "Интерфакс".

Ранее тое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка.

Инцидент произошел в Ленинградской области во время плановых танковых стрельб в сентябре 2017 года.

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В Забайкалье в заглохшем под водой танке погиб инструктор

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Теги: танк, полигон, забайкалье



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