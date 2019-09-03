В Забайкалье в заглохшем под водой танке погиб инструктор
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), он находился на службе по контракту.
У танкового полка проходили подводные вождения, один из танков заглох под водой.
Обучаемый водитель-механик смог выбраться из машины. Инструктор боролся за живучесть танка и погиб, передает "Интерфакс".
Ранее тое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка.
Инцидент произошел в Ленинградской области во время плановых танковых стрельб в сентябре 2017 года.