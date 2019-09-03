Эксперт рассказал, какие месторождения на Ямале интересуют американцев

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Ямал-СПГ, Сабетта, ЯНАО (2017) | Фото:пресс-служба главы ЯНАО

Эксперт рассказал, какие месторождения на Ямале интересуют американцев

Американские нефтегазовые концерты хотели бы войти в СПГ-проекты компании НОВАТЭК на Ямале, так как они имеют хорошую экономику и конкурируют в Европе с газом из США, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако компании могут не рискнуть войти в состав акционеров из-за санкций.

Читайте также:

Об интересе концернов из США в совместных с Россией проектах ранее рассказал журналистам посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, американцев интересует разработка газовых месторождений на Ямале.

Традиционный газ в регионе добывает "Газпром", но необходимости сотрудничества с иностранными компаниями в области трубопроводного газа нет, отмечает Юшков. По его мнению, речь идет об СПГ-проектах.

"Самый первый груз с завода "Ямал СПГ" пошел в Европу, потом был перегружен и ушел в Соединенные Штаты, всего было как минимум три поставки ямальского СПГ в Америку. Это говорит о большой востребованности СПГ, американский газ в Европе тоже вытесняется российским. В выгодные проекты всегда хочется войти, другой вопрос - НОВАТЭК находится под американскими санкциями. Формально его запрещено только кредитовать, но компании боятся входить в те проекты, которые находятся под санкциями, так как американский регулятор может трактовать их довольно широко", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Ямал СПГ, Сабетта(2017)|Фото: правительство.янао.рф

Страхуется и российская компания. Если при строительстве "Ямала СПГ" использовалась технология сжижения американской Air Products, то для завода "Арктик СПГ - 2" НОВАТЭК подписал лицензионное соглашение на покупку технологии с Linde AG.

"Санкции в конце концов могут дойти и до внутренних российских СПГ-проектов, потому что американская логика такова, что российский газ нужно вытеснять с рынков сбыта. Учитывая рост поставок СПГ Штаты могут использовать санкционный режим, чтобы убрать его с рынка", - отмечает Юшков.

На сегодня из числа западных компаний в проекты НОВАТЭКа заходит лишь французская Total, ей принадлежит 20% проекта "Ямал СПГ" и 10% "Арктик СПГ-2". Четвертая технологическая линия первого СПГ-завода компании на Ямале в стадии строительства, на конец второго квартала 2019 г. она построена на 51%. Вторым заводом НОВАТЭКА станет "Арктик СПГ-2" на базе Утреннего месторождения на острове Гыдан в ЯНАО. Проект предусматривает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т в год каждая.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперт рассказал, какие месторождения на Ямале интересуют американцев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анатолий Антонов, НОВАТЭК, Ямал СПГ,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети