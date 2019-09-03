Эксперт рассказал, какие месторождения на Ямале интересуют американцев

Американские нефтегазовые концерты хотели бы войти в СПГ-проекты компании НОВАТЭК на Ямале, так как они имеют хорошую экономику и конкурируют в Европе с газом из США, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако компании могут не рискнуть войти в состав акционеров из-за санкций.

Об интересе концернов из США в совместных с Россией проектах ранее рассказал журналистам посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, американцев интересует разработка газовых месторождений на Ямале.

Традиционный газ в регионе добывает "Газпром", но необходимости сотрудничества с иностранными компаниями в области трубопроводного газа нет, отмечает Юшков. По его мнению, речь идет об СПГ-проектах.

"Самый первый груз с завода "Ямал СПГ" пошел в Европу, потом был перегружен и ушел в Соединенные Штаты, всего было как минимум три поставки ямальского СПГ в Америку. Это говорит о большой востребованности СПГ, американский газ в Европе тоже вытесняется российским. В выгодные проекты всегда хочется войти, другой вопрос - НОВАТЭК находится под американскими санкциями. Формально его запрещено только кредитовать, но компании боятся входить в те проекты, которые находятся под санкциями, так как американский регулятор может трактовать их довольно широко", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Страхуется и российская компания. Если при строительстве "Ямала СПГ" использовалась технология сжижения американской Air Products, то для завода "Арктик СПГ - 2" НОВАТЭК подписал лицензионное соглашение на покупку технологии с Linde AG.

"Санкции в конце концов могут дойти и до внутренних российских СПГ-проектов, потому что американская логика такова, что российский газ нужно вытеснять с рынков сбыта. Учитывая рост поставок СПГ Штаты могут использовать санкционный режим, чтобы убрать его с рынка", - отмечает Юшков.

На сегодня из числа западных компаний в проекты НОВАТЭКа заходит лишь французская Total, ей принадлежит 20% проекта "Ямал СПГ" и 10% "Арктик СПГ-2". Четвертая технологическая линия первого СПГ-завода компании на Ямале в стадии строительства, на конец второго квартала 2019 г. она построена на 51%. Вторым заводом НОВАТЭКА станет "Арктик СПГ-2" на базе Утреннего месторождения на острове Гыдан в ЯНАО. Проект предусматривает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т в год каждая.