"Правильнее будет остановиться". Самовыдвиженец на выборах в Курганскую городскую думу снялся с выборов

Кандидат в депутаты Курганской городской думы по избирательному округу №6 Юрий Калинин, который шел на выборы самовыдвиженцем, снялся с гонки за мандат городского парламентария, об этом Накануне.RU сообщил сам Калинин.

Он отметил, что в конкретный политический момент в его жизни правильнее будет остановиться.

"Я сегодня вижу, что один в поле не воин, поэтому принял решение остановить избирательную кампанию. Впереди еще будут выборные кампании, и мой депутатский опыт будет полезен и востребован на всех уровнях", - отметил Калинин.

Депутат добавил, что все наказы, собранные им в период избирательной кампании, не будут забыты.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Калинин является действующим депутатом городской думы Кургана от партии "Единая Россия", в мае во время праймериз он шел на предварительное голосование партии и занял одно из последних мест. Тогда Калинин решил попробовать свои силы в самовыдвижении.

Недавно в суде рассматривался иск Калинина к кандидату по этому же шестому округу от "Единой России" Сергею Бардину. Инсайдеры нашего агентства связывают сход Калинина с дистанции именно с претензиями депутата к Бардину и возникшим на фоне этой "самодеятельности" Калинина недовольством в стане "единороссов".