Депутаты Прикамья обратились к детскому омбудсмену из-за случаев жестокого обращения с детьми

Депутаты заксобрания Пермского края направили обращение в адрес регионального уполномоченного по правам ребенка Светланы Денисовой с просьбой предоставить информацию о случаях жестокого обращения с детьми, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ был подписан депутатами различных фракций.

"По данным Росстата и Министерства просвещения РФ по итогам 2018 г. Пермский край, к сожалению, стал лидером по числу выявленных случаев жестокого обращения с детьми. С одной стороны это может свидетельствовать о функционирующей системе выявления и учета фактов жестокого обращения с детьми, с другой стороны - требует принятия управленческих и правовых решений, обеспечивающих защиту их прав", - говорится в тексте обращения.

Как сообщил Накануне.RU депутат от ЛДПР Олег Постников, депутаты попросили направить информацию о случаях жестокого обращения с детьми за последние пять лет и привести сравнение с другими регионами, для всестороннего анализа проблемы.

"Естественно, нас интересуют принятые меры по защите детей и предложения по совершенствованию таких механизмов. Запрос делается не с целью дать оценку уполномоченному по правам ребенка", - подчеркнул депутат.

Напомним, в августе сообщалось, что Пермский край вдруг оказался лидером среди российских регионов по количеству случаев жестокого обращения с детьми. В прошлом году в крае было зафиксировано 159 таких случаев. На втором и третьем месте Архангельская область и Краснодарский край. Там зафиксировано 55 таких случаев. Следом идут Оренбургская и Кировская области с 53 и 46 случаями.

Эксперты, впрочем, раскритиковали рейтинг, посчитав, что показатель Прикамья "искусственно завышенным", а каждый регион сам определяет критерии его формирования.