Бюллетень для опроса по местам под храм в Екатеринбурге утвердят 24 сентября

Итоговый бюллетень для опроса по местам расположения храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет утвержден 24 сентября. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании рабочей группы, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что ранее рабочая группа рассматривала три площадки вместо храма у Театра драмы, где в мае разгорелись протесты. Это участок на Плотинке городского пруда вместо бывшего приборостроительного завода, пустырь на улице Фурманова и площадка на месте снесенной телебашни на улице Декабристов. Однако сегодня было решено площадку на Декабристов убрать из перечня - УГМК там уже активно возводит ледовую арену. Зато появились альтернативные варианты - сквер у ККТ "Космос" и пустырь за Макаровским мостом на улице Челюскинцев.

Депутат Олег Хабибуллин спросил, сколько все-таки будет площадок в опросе: "Про площадку с телебашней все ясно, но у вас, как главы, есть желание, чтобы из опроса мы вышли с легитимным итогом? Если у нас будет три варианта, то есть шанс, что ни один из них не наберет 50 процентов + один голос. То есть один из двух вариантов наберет такое большинство. При трех вариантах ни один не наберет такого итога, будет недоверие".

На это Александр Высокинский ответил, что опрос будет легитимным. "Мы для этого и собрались. В городе - 1 млн 70 тыс. избирателей. На выборы ходят 300 тыс. Есть лист голосований, мы выбираем. Вопрос при этом о легитимности не стоит. Ведем переговоры, есть везде свои тонкости. Три площадки - более устойчиво, чем две. Из всех избирателей могут прийти 100 тыс. Легитимно или нет? Если так рассуждать, то надо выбрать из двух депутатов одного. Предлагаю идти этим путем. Сама процедура опроса требует времени. Уходить в ноябрь-декабрь не хочется, это время принятия бюджета".

"Чтобы обеспечить легитимность, надо 5-7 площадок [для голосования] на район и так далее, это трудоемкий процесс. Итоговое решение - 24 сентября, там утвердят бюллетень для опроса", - отметил он.

Напомним, ранее была представлена концепция храма на месте приборостроительного завода, площадку долгое время называли приоритетным вариантом строительства.