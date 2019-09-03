Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов и вице-мисс Россия Анастасия Костенко ждут второго ребенка

32-летний экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов и его 26-летняя супруга, "вице-мисс Россия 2015" Анастасия Костенко вновь ждут ребенка.

Первый общий ребенок – дочка Милана – родилась у пары чуть больше года назад – в июле 2018 года. Судя по прилично округлившемуся животу будущей мамы, беременность наступила еще до того, как Милане исполнился год.

Пара опубликовала в Instagram семейные снимки, на которых Тарасов целует живот жены, а на плечах держит дочку Милану. "Любовь творит чудеса", - подписала фотографию Анастасия. "Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются", - добавляет Тарасов.

У Тарасова есть дочка Ангелина от первого брака. Недавно бывшая супруга судилась с ним из-за долгов по алиментам. Во втором браке – с Ольгой Бузовой – у Дмитрия детей не было.