25 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Анастасия Костенко Дмитрий Тарасов (2019) | Фото:instagram.com/kostenko.94

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов и вице-мисс Россия Анастасия Костенко ждут второго ребенка

32-летний экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов и его 26-летняя супруга, "вице-мисс Россия 2015" Анастасия Костенко вновь ждут ребенка.
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Первый общий ребенок – дочка Милана – родилась у пары чуть больше года назад – в июле 2018 года. Судя по прилично округлившемуся животу будущей мамы, беременность наступила еще до того, как Милане исполнился год.

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Пара опубликовала в Instagram семейные снимки, на которых Тарасов целует живот жены, а на плечах держит дочку Милану. "Любовь творит чудеса", - подписала фотографию Анастасия. "Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются", - добавляет Тарасов.

У Тарасова есть дочка Ангелина от первого брака. Недавно бывшая супруга судилась с ним из-за долгов по алиментам. Во втором браке – с Ольгой Бузовой – у Дмитрия детей не было.

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Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов и вице-мисс Россия Анастасия Костенко ждут второго ребенка

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Теги: дмитрий тарасов, беременность и роды, анастасия костенко



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