Встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" длилась 8 часов

В Берлине прошла встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), которые обсуждали возможную встречу непосредственно глав государств. Встреча в Берлине продолжалась 8 часов и была посвящена выполнению конкретных договоренностей, после которых встреча лидеров станет возможной. Об этом заявил новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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По его словам, достигнуты определенные договоренности, но он не может их озвучить по соглашению всех сторон.

Известно, что одним из предметов договоренностей является продолжение процесса разведения и разминирования в Станице Луганской. На ней и решено сосредоточить все усилия. "Дорожная карта" выполнения Минских соглашений, которую пытался ввести бывший президент Петр Порошенко, признана неактуальной.

Дата встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока неизвестна, это должны определить они сами на основе отчетов своих помощников. Однако Пристайко подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский намерен "завершить войну как можно скорее".

Напомним, Зеленский сразу после вступления в должность стал призывать к новой встрече лидеров "нормандской четверки". В Кремле вначале заявляли о необходимости большой предварительной "домашней работы", но затем согласились. Экс-депутат Рады Вадим Денисенко считает, что готовится большая сделка по Украине.