На месте телебашни в Екатеринбурге храм не построят - альтернативой может стать площадка у "Космоса"

Екатеринбургские власти официально убрали из списка площадок под строительство Храма св. Екатерины место, где ранее располагалась телебашня. Как передает корреспондент Накануне.RU, "для устойчивости опроса нужны три площадки", такое заявление сделал на заседании рабочей группы глава города Александр Высокинский. "Быть третьим" и предполагалось месту на пересечении Разина и Декабристов, где до весны 2018 года находился один из городских символов - недостроенная телевышка.

"Плотно прорабатываем топ-площадки. Спорная площадка у "Космоса", но там сквер. И другой вариант - у Макаровского моста. Для устойчивости опроса нужны три площадки. Телебашню снимаем, обсуждаем площадки около "Космоса" и около пруда за Макаровским мостом", - сказал мэр.

Отметим, что ККТ "Космос" уже побывал в центре околорелигиозного скандала - в 2017 году фанатик въехал во входную группу кинотеатра, планировавшего показ фильма "Матильда", на автомобиле УАЗ, забитом газовыми баллонами, и совершил подрыв.

Ранее, напомним, появился проект строительства храма на площадке приборостроительного завода.

Рабочая группа при мэре Александре Высокинском ранее предложила вынести на голосование три участка вместо сквера у Театра драмы, где в мае прошли массовые протесты. Помимо бывшего завода на улице Горького и пустыря на Фурманова, называлась площадка под бывшей телебашней, однако, УГМК там уже активно возводит ледовую арену - работы, по свидетельству очевидцев, ведутся даже ночью.