25 Сентября 2020
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Экономика В России
аптека (2016) | Фото: hospital-mmk.ru

Сеть "36,6" откроет амбулаторный прием в медкабинетах при аптеках

Группа компаний "Аптечная сеть "36,6" собирается открыть медицинские кабинеты при аптеках. О проекте стало известно благодаря открывшимся вакансиям на сайте поиска работы, сообщает РБК. Из описания вакансии следует, что специалист будет работать в кабинете медицинского обслуживания при аптеке, в его обязанности входят амбулаторный прием, оказание помощи, а также оформление и ведение медицинской документации.

В аптечной сети подтвердили старт проекта. В ближайшее время к открытию планируется три кабинета в московских аптеках сети, рабочие места врачей будут оборудованы согласно лицензии на терапевтическую деятельность. "Эти кабинеты позволят пациенту обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь", — сообщил гендиректор сети Владимир Нестеренко. Он подчеркнул, что врач не будет выписывать все затребованные пациентом рецепты, а только те, что посчитает нужным выдать после проведения осмотра. Прием в терапевтических кабинетах будет платным, однако компания не сообщила стоимость услуги.

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Сеть "36,6" откроет амбулаторный прием в медкабинетах при аптеках

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Теги: аптека, амбулаторный прием, врач, пациент



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