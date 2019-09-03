Екатеринбургского общественника Алексея Беззуба обвинили в лоббировании интересов "Атомстройкомплекса"

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургского общественника Алексея Беззуба обвинили в лоббировании интересов "Атомстройкомплекса"

Сегодня в городской думе Екатеринбурга проходит очередное заседание рабочей группы по выбору места под строительства храма в честь святой Екатерины. Один из депутатов обвинил общественника Алексея Беззуба в лоббировании интересов "Атомстройкомплекса", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Борьба за храм переходит в политическую плоскость, об этом написали в Телеграм. Это так. Беззуб лоббирует интересы "Атомстройкомплекса". Переименовать рабочую группу в "Рабочую группу Атомстройкомплекса". Прошу второй вопрос, где я докладчик, сделать первым", - заявил депутат Александр Колесников.

По данным депутата, Беззуб совместно с отцом входит в ООО "Гамма", управляющей компанией которого является ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность". Участниками ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" в свою очередь являются Валерий Ананьев и Павел Кузнецов - владельцы Атомстройкомплекса. Эти же бизнесмены владеют ЗАО УПТК, владеющим более 50% указанного ООО "Гамма". Эта информация подтверждается сведениями сервиса Контур.Фокус.

Переименование не прошло - 20 голосовавших выступили против при пяти голосах "за".

Как сообщало Накануне.RU, в июле бывший член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб был избит на улице неизвестными. Пострадавший связал случившееся со своей деятельностью и предположил, что это была месть со стороны Колесникова. Однако сам депутат заявил, что не имеет к нападению никакого отношения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбургского общественника Алексея Беззуба обвинили в лоббировании интересов "Атомстройкомплекса"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Беззуб, гордума, Атомстройкомплекс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.11.2019 07:47 Мск Екатеринбургский общественник заявил, что дело о нападении на него не расследуется

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.07.2019 14:15 Мск Общественники Екатеринбурга просят главу свердловской полиции взять под личный контроль дела Чукреева и Беззуба
Ранее 25.07.2019 14:05 Мск В Сети появилось видео нападения на екатеринбургского общественника Алексея Беззуба
Ранее 24.07.2019 15:58 Мск "Перепалка - не повод избивать человека". Депутат прокомментировал инцидент с Беззубом
Ранее 24.07.2019 12:55 Мск Екатеринбургский общественник заявил, что на него напали спортсмены

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети