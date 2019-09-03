Екатеринбургского общественника Алексея Беззуба обвинили в лоббировании интересов "Атомстройкомплекса"

Сегодня в городской думе Екатеринбурга проходит очередное заседание рабочей группы по выбору места под строительства храма в честь святой Екатерины. Один из депутатов обвинил общественника Алексея Беззуба в лоббировании интересов "Атомстройкомплекса", передает корреспондент Накануне.RU.

"Борьба за храм переходит в политическую плоскость, об этом написали в Телеграм. Это так. Беззуб лоббирует интересы "Атомстройкомплекса". Переименовать рабочую группу в "Рабочую группу Атомстройкомплекса". Прошу второй вопрос, где я докладчик, сделать первым", - заявил депутат Александр Колесников.

По данным депутата, Беззуб совместно с отцом входит в ООО "Гамма", управляющей компанией которого является ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность". Участниками ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" в свою очередь являются Валерий Ананьев и Павел Кузнецов - владельцы Атомстройкомплекса. Эти же бизнесмены владеют ЗАО УПТК, владеющим более 50% указанного ООО "Гамма". Эта информация подтверждается сведениями сервиса Контур.Фокус.

Переименование не прошло - 20 голосовавших выступили против при пяти голосах "за".

Как сообщало Накануне.RU, в июле бывший член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб был избит на улице неизвестными. Пострадавший связал случившееся со своей деятельностью и предположил, что это была месть со стороны Колесникова. Однако сам депутат заявил, что не имеет к нападению никакого отношения.