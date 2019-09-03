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паводок в Иркутской области (2019) | Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна быдлом, отстранена от работы

Начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона, отстранена от работы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что это вчера подтвердил губернатор Сергей Левченко, пишет Regnum со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, накануне президент Владимир Путин выразил надежду на принятие иркутским губернатором соответствующего решения.

На записи женский голос, который якобы принадлежит Алашкевич, говорил, что на встречу с президентом России пришли люди с двумя классами образования. И что условия в пунктах временного размещения у пострадавших лучше, "чем в их хлеву". Сама чиновница опровергла подлинность записи.

Напомним, после того, как запись появилась в сети, проверку инициировали региональные власти. Алашкевич была отправлена в отпуск.

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Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна быдлом, отстранена от работы

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Теги: ирина алашкевич, тулун, иркутская область



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