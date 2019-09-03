МФО запретят выдавать кредиты под залог любого жилья

Микрофинансовые организации не смогут выдавать займы под залог жилья. Изменения в законодательство внесены в августе и вступят в силу с ноября 2019 г.

Изменения в силу буду вступать последовательно, пояснили Накануне.RU в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. С октября выдавать гражданам потребительские займы, обеспеченные ипотекой, смогут только профессиональные кредиторы: МФО, кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, Росвоенипотека, а также работодатели. Нелегальные кредиторы, выдающие ипотечные займы, окажутся вне закона. Ранее им было запрещено выдавать потребительские займы.

С ноября МФО будет запрещено предоставлять потребительские займы под залог жилья или жилого помещения, даже если оно не является единственным. При этом МФО разрешено выдавать займы под залог нежилой недвижимости. Эта норма не затрагивает МФО с госучастием, которые выдают займы представителям малого и среднего бизнеса.

C июля следующего года повысятся требования к деловой репутации управляющих микрокредитными компаниями: лица, которые владели или руководили МФО, выведенными из реестра за нарушения законодательства, больше не смогут занимать аналогичные позиции.

Кроме того, закон предусматривает поэтапное увеличение минимального размера собственных средств микрокредитной компании: с 1 млн руб. с 1 июля 2020 г. до 5 млн руб. - с 1 июля 2024-го.

В Свердловской области действует 32 МФО. В сравнении с первым полугодием 2018 г. задолженность по основному долгу по микрозаймам увеличилась на 26,99% и превысила 1,5 млрд руб.