Автор слов песни "Третье сентября" рассказал, почему выбрал эту дату

Пик популярности мемов, связанных с песней Михаила Шуфутинского "Третье сентября", что логично, приходится как раз на эту дату – 3 сентября.

Именно в этот день автор слов – музыкант Игорь Николаев – решил объяснить, почему именно эта дата звучит в тексте. "Мне, как автору текста песни "Третье Сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было всё у нас всерьёз". Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю, Мише и всем вам за то, что у нас появился новый "красный день календаря" - ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ! Чем не повод?", - рассказал Николаев на своей странице в Instagram.