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Общество Свердловская область
&quot;Золотая&quot; школа №106 в Екатеринбурге (2019) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

"Напоминает крыло Зимнего дворца". Британская The Times высказалась о екатеринбургской школе, отремонтированной олигархом

Британская The Times опубликовала заметку, посвященную ремонту в екатеринбургской школе №106. Напомним, обычная школа в микрорайоне Вторчермет стала известна на весь мир, благодаря ремонту, который оплатил и вдохновил выпускник, местный бизнесмен, владелец "Сима-ленда" Андрей Симановский.

"Ничем не примечательная снаружи школа №106 теперь напоминает крыло Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, где до революции жили цари", - считает обозреватель The Times Том Парфент.

Журналист приводит мнение критиков, которые считают, что такая реконструкция "может испортить школьникам чувство вкуса", в частности Илья Варламов, известный российский блогер-урбанист, назвал его "безвкусным цыганским стилем".

(2019)|Фото: thetimes.co.uk

В статье приводится цитата Симановского, который пообещал сделать государственную школу “лучшей в мире”, а интерьер "спроектировал таким образом, что детям не нужно было бы ездить в Париж, чтобы посмотреть на Лувр или Версаль".

В противовес мнению критиков глава города Александр Высокинский считает, что "всегда будет кто-то, кто критикует, но ничего не делает”, а также The Times публикует слова Симановского, признавшего, что проект был спорным, но добавившего: “Все новое - спорное”.

(2019)|Фото: thetimes.co.uk

Одна из учениц, пишет The Times, Алиса С., рассказала: "Стало очень красиво, мне очень нравится. Раньше все было сломано”.

Добавим, что накануне о ремонте в сто шестой школе высказался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что сам посыл помощи родной школе правильный, и ему бы хотелось, чтобы больше уральских предпринимателей помогали школам, вузам, библиотекам и музеям.

"Хорошо, что мы на том этапе развития общества, когда бизнесмены задумываются о таких вещах. А со вкусом - да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает", - добавил глава региона.

"Золотая" школа №106 в Екатеринбурге(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

"Золотая" школа №106 в Екатеринбурге(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

"Золотая" школа №106 в Екатеринбурге(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

"Золотая" школа №106 в Екатеринбурге(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

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"Напоминает крыло Зимнего дворца". Британская The Times высказалась о екатеринбургской школе, отремонтированной олигархом

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Теги: симановский, ремонт школы, The Times



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