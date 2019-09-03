Составлен рейтинг городов России, в которых живут "самые алчные женщины"

Составлен рейтинг российских городов, в которых живут "самые алчные женщины".

По данным федерального социологического опроса, проведённого в августе 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, самые алчные женщины живут в Саранске, Москве и Краснодаре. В топ-10 также попали Иваново, Екатеринбург, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень и Владивосток. А вот самые бескорыстные дамы живут в Нижнем Новгороде.

Жительницам российских городов задавали три вопроса: скажите, какой для вас главный критерий при выборе мужчины? Финансовое положение мужчины и его социальный статус имеет для вас значение? Возраст мужчины имеет для Вас значение?

Несмотря на весьма не комплиментарное название рейтинга, большинство дам все же главным критерием при выборе мужчины называют любовь (62%). Также спросом пользуется надежность (19%), социальный статус (5%), внешность (4%), образование (2%) и репутация (1%).

Опрос проводился по методу личных интервью среди жительниц 28 городов РФ. Общая выборка составила 3360 интервью.