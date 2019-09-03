Ураган Дориан "ослаб" до третьей категории

Ураган Дориан, убивший пять человек на Багамских островах, ослаб. Его мощность теперь оценивается не на пятый (катастрофический), а на третий уровень. Тем не менее, он все еще представляет серьезную опасность и может нанести большой финансовый урон.

Сейчас скорость ветра Дориана достигает 195 км в час, тогда как на пике его мощности эта цифра достигала 350.

Чрезвычайное положение из-за приближающегося урагана было введен в нескольких штатах юго-востока США, людей начали эвакуировать из прибрежных округов.