25 Сентября 2020
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Общество За рубежом
ураган Дориан (2019) | Фото:Роскосмос

Ураган Дориан "ослаб" до третьей категории

Ураган Дориан, убивший пять человек на Багамских островах, ослаб. Его мощность теперь оценивается не на пятый (катастрофический), а на третий уровень. Тем не менее, он все еще представляет серьезную опасность и может нанести большой финансовый урон.

Сейчас скорость ветра Дориана достигает 195 км в час, тогда как на пике его мощности эта цифра достигала 350.

Чрезвычайное положение из-за приближающегося урагана было введен в нескольких штатах юго-востока США, людей начали эвакуировать из прибрежных округов.  

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Ураган Дориан "ослаб" до третьей категории

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Теги: ураган дориан, третий уровень, ослабление, багамские острова



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Развитие сюжета:

Ранее 03.09.2019 11:50 Мск Опубликовано видео, сделанное внутри "глаза" урагана Дориан

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