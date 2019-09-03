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Экономика Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

"При Сталине расстреляли бы немедля": к "Титановой долине" появились новые вопросы из-за покупки роскошных "Мерседесов"

У депутатов Законодательного собрания Свердловской области вновь появились вопросы к деятельности особой экономической зоны "Титановая долина". На этот раз речь зашла о покупке дорогих иномарок. Однако прокуратура никаких нарушений не нашла, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер, из областного бюджета "Титановой долине" было выделено 600 млн руб. в целях создания объектов инфраструктуры.

"Но покупаются еще и два роскошных "Мерседеса", миллионов так за 14. Для инфраструктуры они крайне необходимы? Директорская попа должна в комфорте ездить, только "Мерин", "Тойота" не катит?", - задался вопросом Вегнер на своей странице в Facebook.

Титановая долина(2012)|Фото: Накануне.RU

По словам парламентария, прокуратура пришла к выводу, что нарушений нет, а автомобили куплены на средства, полученные от приносящей доход деятельности. Депутат отметил, что он бы согласился с этим, если бы покупка осуществлялась из прибыли.

"Но есть одно "но", предприятие убыточно и об этом говорит то, что разница между чистыми активами и уставным капиталом отрицательна и с -50 млн руб. в 2017 году выросла до -100 млн руб. в 2018 году, а чистый убыток за 2018 год составил почти 48 миллионов!!! Страшно не то, что нас обманули или обокрали, страшно, что это уже стало нормой и нас перестало волновать", - констатировал Вегнер, добавив, что за это "при Сталине расстреляли бы немедля".

Депутат добавил, что теперь обратится в Генеральную прокуратуру.

Как сообщало Накануне.RU, к "Титановой долине" уже были претензии по использованию бюджетных средств. Но дальше констатации того, что к ОЭЗ "есть определенные замечания", дело не пошло.

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"При Сталине расстреляли бы немедля": к "Титановой долине" появились новые вопросы из-за покупки роскошных "Мерседесов"

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Теги: Титановая долина, Мерседесы, бюджет



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