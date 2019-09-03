Жаров напомнил Google о невыплаченном штрафе на 700 тысяч рублей

Американская компания Google до сих пор не выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей, назначенный Роскомнадзором за неполную фильтрацию поисковой выдачи.

Глава ведомства Александр Жаров напомнил, что сроки еще не истекли, у компании есть время до 30 сентября.

Он также добавил, что Google еще не увеличил степень фильтрации трафика - она по-прежнему остается в пределах около 70%, передает Regnum.

Напомним, в конце прошлого года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей и пригрозил изменить закон для блокировки поисковика.

Как сообщалось, Google, вопреки требованиям, не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, на основании которого фильтруются результаты поиска.

В июле Роскомнадзор назначил компании Google штраф в размере 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик.