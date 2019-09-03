Губернатора Прикамья спросили о судьбе оперного театра после ухода Курентзиса

Губернатора Пермского края Максима Решетникова во время прямого эфира в Instagram спросили о судьбе Пермского театра оперы и балета после ухода Теодора Курентзиса с поста художественного руководителя, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что с уходом такой величины для театра настал непростой период, но отметил, что такие величины в истории театра уже были и на смену им приходили другие величины. Максим Решетников отметил, что театр с историей, и он важен для края, а потому все обещания, данные коллективу, будут выполнены.

"Театр будет развиваться, новая сцена будет строиться, на новые постановки деньги выделены. Кроме того, ДК Солдатова — еще одна площадка, которую будет использовать театр, в том числе для симфонических оркестров. Идут переговоры с дирижерами, сформирован репертуар на ближайшее время", - отчитался Максим Решетников.

Он добавил, что новый директор работает эффективно, а настроение коллектива хорошее - рабочее. О судьбе Дягилевского фестиваля губернатор ничего не сказал.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Новый сезон начнется в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он намерен остаться вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Ранее коллектив Курентзиса MusicAeterna заявил, что с 2021 г. ежегодный Дягилевский фестиваль будет проходить в Париже под руководством уехавшего из Перми дирижера.