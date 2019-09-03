25 Сентября 2020
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детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

Кузбасский детсад закрыли из-за превышения уровня радиации

Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада № 9 "Аленка" из-за превышенной предельной концентрации радиоактивного газа радона в помещениях более чем в четыре раза.

При норме не более 200 беккерель на кубический метр этот показатель составил в спальне старшей группы 851,76 Бк/ м3, в холле одного из зданий содержание радона составило 392,6 Бк/м3.

Представитель дошкольного учреждения пояснила, что предпринимаются меры к устранению нарушений, сообщает пресс-служба суда. Оба здания учреждения закрыты на 30 суток.

В 2017 году в Кемеровской области на 60 дней закрыли детский сад из-за превышения уровня радиации на его территории.

После очередного ремонта в муниципальном детском саду, который работает уже более 50 лет, сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области приехали с плановой проверкой. Исследования показали, что воздух в нескольких комнатах содержит превышенное содержание радона.

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Кузбасский детсад закрыли из-за превышения уровня радиации

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Теги: детский сад, радиация



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