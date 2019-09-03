Полиция Кургана ищет новых возможных жертв "киргизского педофила"

"Киргизский педофил" - именно так пользователи соцсетей уже окрестили 32-летнего безработного жителя Кыргызстана, которого задержали за нападение и насилие над ребенком 2006 года рождения.

Напомним, 19 августа этого года он напал на ребенка в подъезде одного из жилых домов.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

"У полиции есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к другим подобным преступлениям. В связи с этим, гражданам, пострадавшим от его действий, необходимо обращаться в любой отдел полиции", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.